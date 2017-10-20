Крауд-маркетинг сайта 10 ссылок

Есть информационный сайт статейник на тему бизнеса, заработка в интернете

Цель крауда это целевой трафик + ссылочная масса

Для начала нужно 10 качественных ссылок

Типы ссылок какие можно размещать:

Анкорная + кликабельная

Безанкорная + кликабельная

Ссылка закрытая в moindex/nofollow

Ссылки через редирект

Текстовые ссылки

Ссылки с картинки

Типы площадок где можно размещать:

1. Форумы

2. Соц. сети по интересам

3. Сервисы вопросов-ответов

4. Комментарии

5. PBN (wordpress, liveinternet, livejournal, blogpost)

6. Профили

7. Подписи

8. Каталоги статей

Указывайте сроки, и цену. Если точной цены нет, то пишите ценовые рамки

И пару контактов для связи

Готов также выслушать ваши предложения по данной задаче