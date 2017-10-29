Интересуют занятия по углубленному использованию Google analytics. Основное направление работы - трафик из соц. сетей. В гугл аналитикс пользуемся стандартными поведенчискими показателями (глубина просмотра, показатель отказов, сред. длительность сеанса и т.д.) На ...
SEO-продвижение travel-проекта
Всем привет!
Есть сайт на CMS Wordpress - theplacement.ru
Необходимо комплексное продвижение в поисковиках на постоянной основе и со всеми вытекающими:
- Внутренняя оптимизация
- Постоянный анализ результатов
- Рост не только посещений, но и качества этих посещений
- Подготовка СЯ
- Постоянная работа с редакторами с целью улучшения статей с точки зрения seo
- Настройка работы плагинов для Wordpress
- Внесение корректировок на сайте при необходимости
Продаж на сайте нет и главное для нас - это качество трафика: время проведенное на сайте, глубина и показатель отказов.
Есть проблемы с индексацией, связанная с не совсем корректной работой Wordpress, поэтому требуется специалист, который сможет разобраться с кодом или четко поставить задачу программисту.
Спасибо
Выбранный исполнитель
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