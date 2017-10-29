SEO-продвижение travel-проекта

Всем привет!

Есть сайт на CMS Wordpress - theplacement.ru

Необходимо комплексное продвижение в поисковиках на постоянной основе и со всеми вытекающими:

- Внутренняя оптимизация

- Постоянный анализ результатов

- Рост не только посещений, но и качества этих посещений

- Подготовка СЯ

- Постоянная работа с редакторами с целью улучшения статей с точки зрения seo

- Настройка работы плагинов для Wordpress

- Внесение корректировок на сайте при необходимости

Продаж на сайте нет и главное для нас - это качество трафика: время проведенное на сайте, глубина и показатель отказов.

Есть проблемы с индексацией, связанная с не совсем корректной работой Wordpress, поэтому требуется специалист, который сможет разобраться с кодом или четко поставить задачу программисту.

Спасибо