Сео продвижение

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Закрыт18 заявок273 просмотра

Добрый день. сайт al-akb.ru (modx) . регион санкт-петербург. узкая тематика, нет такого колличества конкурентов как в продуктах, запчастях, одежды.  нужно профессиональное сео продвижение.  Рассматриваем только с реальными результатами. Предлагайте ваши цены (цены космос, авось прокатит пожалуйста не надо) мы настроены на долгосрочное сотрудничество. Предпочтение фрилансерам с Украины, как то с ними удачно складывается.

MODX
8 лет назад
Rus102
Руслан 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров