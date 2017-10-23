Продвижение сайта mg-matras.com
Привлечение клиентов с оплатой за лид
Требуется привлечение клиентов в различные сферы бизнеса (строительные компании, ремонт, агентства недвижимости, микрозаймы, юридические компании, кухни, шкафы-купе на заказ и др.) с оплатой за лид (клиента) т.е. за целевое действие. Клиент оставил на сайте телефон, почту, вопрос и тд.
От исполнителя: создание Landing Page или использовать сайт заказчика(тогда установить crm что бы знать откуда к ним лид пришел) + настройка рекламных каналов.
Внимание! Оплата ТОЛЬКО за лид!!!
Просьба писать только тем, кто готов работать по этой схеме! Другие варианты не рассматриваются.
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