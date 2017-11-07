Внутренняя оптимизация сайта

Понравилось, что при подаче заявки человек довольно подробно написал что нужно сделать, конкретика это плюс. Провел необходимые работы, предоставил удобный отчет где четко расписано состояние До и что сделано. Что касается результативности, данных действий время покажет, так по действиям производит впечатление грамотного специалиста.