Внутренняя оптимизация сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок176 просмотров

Требуется провести внутреннюю оптимизацию сайта - добавить теги, описания, и все что еще посчитаете нужным.

Сайт относится к региону РФ, тематика не сильно конкуретная,  ключевики (около 50 шт) предоставлю

8 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tempalgin
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
4 дня
Понравилось, что при подаче заявки человек довольно подробно написал что нужно сделать, конкретика это плюс. Провел необходимые работы, предоставил удобный отчет где четко расписано состояние До и что сделано. Что касается результативности, данных действий время покажет, так по действиям производит впечатление грамотного специалиста.
Алексей всегда на связи в рабочее время. Ясно и четко ставит тех. задачи, не требует невозможного. Прислушивается к мнению исполнителя. Оперативно оплачивает работу. С Алексеем приятно работать, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

tempalgin
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад