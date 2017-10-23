SEO продвижение интернет-магазина спортивной тематики

Здравствуйте, необходимо продвижение интернет-магазина спортивной тематики. Главная задача и цель - вывести сайт на максимально-возможные позиции и увеличение количества заказов и продаж. Сейчас ежемесячно мы делаем примерно такие процедуры:

1. Пишем SEO тексты для категорий сайта.

2. Размещаем статьи на биржах статей.

3. Собираем семантическое ядро для новых категорий сайта.

От вас требуется:

1. Составление четкого плана по продвижению сайта.

2. Предоставление ежемесячной отчетности по продвигаемым группам товаров (было - стало). Чтобы было наглядно понятно, что вы действительно корректно все делаете.

3. Постоянная работа и аудит сайта - выявление проблем, поиск решений, анализ сайтов конкурентов в нашей тематике.

4. Написание SEO текстов для сайта (Раздел статей, раздел категорий сайтов, страницы товаров).

5. Контроль метрики, вебмастера, гугл аналитикс на возможные фильтры и проблемы с сайтом.

6. Быть всегда на связи и не пропадать после получения аванса за работу (периодически сталкиваемся с этим).

Мы хотим чистой и прозрачной работы без задержек не по нашей вине, ясности в том, что вы делаете. Если главный девиз вашей SEO компании - вы платите деньги, а все что мы делаем вас не касается, т.к это секрет фирмы - нам с вами не по пути. У нас должно быть понимание, куда уходят наши деньги.

Также не хотим начинать с нуля, т.к продвижение сайта идет уже не первый год. Нужно уже на основе текущих доработок продолжать работу. Безусловно нужна коррекция и надеемся что вы с этим нам поможете.

Если вы будете максимально серьезно относится к работе, то мы сработаемся. Продвижение планируется в долгосрочной перспективе.