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SEO продвижение интернет-магазина спортивной тематики
Здравствуйте, необходимо продвижение интернет-магазина спортивной тематики. Главная задача и цель - вывести сайт на максимально-возможные позиции и увеличение количества заказов и продаж. Сейчас ежемесячно мы делаем примерно такие процедуры:
1. Пишем SEO тексты для категорий сайта.
2. Размещаем статьи на биржах статей.
3. Собираем семантическое ядро для новых категорий сайта.
От вас требуется:
1. Составление четкого плана по продвижению сайта.
2. Предоставление ежемесячной отчетности по продвигаемым группам товаров (было - стало). Чтобы было наглядно понятно, что вы действительно корректно все делаете.
3. Постоянная работа и аудит сайта - выявление проблем, поиск решений, анализ сайтов конкурентов в нашей тематике.
4. Написание SEO текстов для сайта (Раздел статей, раздел категорий сайтов, страницы товаров).
5. Контроль метрики, вебмастера, гугл аналитикс на возможные фильтры и проблемы с сайтом.
6. Быть всегда на связи и не пропадать после получения аванса за работу (периодически сталкиваемся с этим).
Мы хотим чистой и прозрачной работы без задержек не по нашей вине, ясности в том, что вы делаете. Если главный девиз вашей SEO компании - вы платите деньги, а все что мы делаем вас не касается, т.к это секрет фирмы - нам с вами не по пути. У нас должно быть понимание, куда уходят наши деньги.
Также не хотим начинать с нуля, т.к продвижение сайта идет уже не первый год. Нужно уже на основе текущих доработок продолжать работу. Безусловно нужна коррекция и надеемся что вы с этим нам поможете.
Если вы будете максимально серьезно относится к работе, то мы сработаемся. Продвижение планируется в долгосрочной перспективе.
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