Техническая SEO оптимизация сайта

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Закрыт10 заявок183 просмотра

Небольшой интернет-магазин ювелирных изделий myremeslo.com

Платформа: Tilda + Ecwid

Требуется SEO оптимизация сайта, как со стороны контента, так и технической (кодинг), добавление сайт-мапа и оптимизация в Яндекс Вебмастер и Google Search Console. 

Tilda
8 лет назад
miklrabbit
Михаил 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров