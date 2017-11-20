Киев Наиболее эффективно настроить кампанию, добавить ключевые слова , гео, оптимизировать и улучшить. Нужен толковый человек, которые разбирается в этом. Обьявления уже сделаны. Бюджет на этот проэкт 150 грн Оплата ...
Требуются естественные ссылки на сайт мебели
Есть молодой сайт по продаже мебели ( в основном шкафы и кухни). Хотелось бы начать раскручивать его в поисковой выдаче.
Потому требуется нарастить ссылочную массу. Ссылка должна быть максимально
естественной ( без всяких там анкоров или сеошного околосссылочного
текста). Тоесть так как будто человек просто кинул ссылку в какой-то
теме, типа вот посмотрите тут.
Допускается сленг, ошибки, допускается также небольшой негатив в посте (типа качество и цена
хорошее, но вот доставили не вовремя)
В общем не должно быть палево что это реклама!!!
Нельзя размещать ссылки:
1) Сервисы вопросов и ответов типа ответы маил
2) Сайты отзовики (zoon, yell и тд)
3) Каталоги сайтов
4) Карты ( яндекс, гугл, 2гис и тд)
Можно:
1) Форумы (только живые и посещаемые). Некротопы не поднимать
2) Раскрученные тематические группы связанные с мебелью в социалках
Внимание:
1) Если есть жирный ресурс, но там нет подходящей темы, то тему можно
создать с вопросом, и через какоето время с другого акаунта в ней
ответить (За это готовы платить дороже)
2) Также возможно без ссылки – просто упоминание названия компании (такие посты удаляют реже – но
стоить они будут чуть дешевле)
Оплата по факту за посты которые провисели более недели.
Предлагайте ваши цены:
1) Цена за пост со ссылкой в существующей теме на форуме
2) Цена за пост без ссылки в существующей теме на форуме
3) Цена со создание темы если ее нет, на жирном ресурсе
4) Пост в социалке в тематической группе
Также если у вас есть другие предложения по наращиванию ествественных ссылок –
то с удовольствием с вами обсудим.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Небольшой интернет-магазин ювелирных изделий myremeslo.com Платформа: Tilda + Ecwid Требуется SEO оптимизация сайта, как со стороны контента, так и технической (кодинг), добавление сайт-мапа и оптимизация в Яндекс Вебмастер и Google Search Console.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть небольшой сайт. Заказчик не может найти его в выдаче Яндекса и Гугла уже несколько дней. Нужно понять проблему и решить ееПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, необходимо продвижение интернет-магазина спортивной тематики. Главная задача и цель - вывести сайт на максимально-возможные позиции и увеличение количества заказов и продаж. Сейчас ежемесячно мы делаем примерно такие процедуры: 1. Пишем SEO ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт7 лет назад
собрать ядро, ниша, помощь в получении лицензии ФСБ России на криптографию (шифрование, СКЗИ) Кол-во объявлений 3: Лицензия ФСБ Криптография Лицензия ФСБ Шифрование Лицензия ФСБ СКЗИ В каждом объявлении минимум 500 ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Требуется провести внутреннюю оптимизацию сайта - добавить теги, описания, и все что еще посчитаете нужным. Сайт относится к региону РФ, тематика не сильно конкуретная, ключевики (около 50 шт) предоставлюПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется привлечение клиентов в различные сферы бизнеса (строительные компании, ремонт, агентства недвижимости, микрозаймы, юридические компании, кухни, шкафы-купе на заказ и др.) с оплатой за лид (клиента) т.е. за целевое действие. Клиент оставил на сайте телефон, ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо продвинуть сайт по производству светильного оборудования по России.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт по производству декора для дома, керамики, керамической плитки ручной работы. Нужен трафик СЕО + платный Два локейшина: Toronto & New York. Напишите цену в месяц и стоимость.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
сайт в сервисе https://sitechecker.pro/ru/ выдает ошибки "Редирект со страниц index (.html и .php) настроен не правильно" и другие.. требуется помощь.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад