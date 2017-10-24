Улучшить и отредактировать уже запущенную кампанию Гугл Адвордс

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок125 просмотров

Киев

Наиболее эффективно настроить кампанию, добавить ключевые слова , гео, оптимизировать и улучшить. Нужен толковый человек, которые разбирается в этом. Обьявления уже сделаны.

Бюджет на этот проэкт 150 грн 

Оплата на карту привата сразу после окончание правок.

8 лет назад
guest_14935456448627
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров