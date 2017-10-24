Закончить SEO-настройку магазина на WIX

Есть магазин на платформе WIX.

Структура, внешний вид, информационные тексты, фото в портфолио - готовы.

Необходимо донастроить необходимые поля для SEO.

И открыть уже наконец сайт для пользования :) а то на главное странице "Скоро будет"

Вот страница внутри, чтоб понять что к чему.

https://www.betonius.com.ua/about