Закончить SEO-настройку магазина на WIX

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок201 просмотр

Есть магазин на платформе WIX.

Структура, внешний вид, информационные тексты, фото в портфолио - готовы.

Необходимо донастроить необходимые поля для SEO.

И открыть уже наконец сайт для пользования :) а то на главное странице "Скоро будет"

Вот страница внутри, чтоб понять что к чему.

https://www.betonius.com.ua/about

Wix
8 лет назад
showjumper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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