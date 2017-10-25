ОРГАНИЗАЦИЯ НК РОСНЕФТЬ Содержание работы 1. Анализ внешней среды: Определение влияния на организацию нижеперечисленных факторов проводится в трехлетней ретроспективе: Политика: - взаимоотношения организации и органов власти различных уровней; - ...
Требуется составить семантическое ядро по тематике курсы про роды
Есть сайт, тематика беременность, роды курсы подготовки к родам.
Нужно:
1. Составить семантическое ядро;
2. Подобрать ключевые слова по тематике, ВЧ, СЧ и НЧ;
3. Составить 4000-5000 анкоров.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени. Требуется продвижение услуг по строительной экспертизе и обследованию зданий в Екатеринбурге. Сайт не требует внутренней оптимизации и технической доработки. Если такое и потребуется, есть специалист кто сделает по вашему ТЗ. ...Завершен7 лет назад
Есть магазин на платформе WIX. Структура, внешний вид, информационные тексты, фото в портфолио - готовы. Необходимо донастроить необходимые поля для SEO. И открыть уже наконец сайт для пользования :) а то на главное ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сео-аудит сайта: disaglassточкаРу В основном интересует состояние раздела "Услуги" по внутренней оптимизации каждой из страниц. От вас цена и срок.Завершен8 лет назад
Есть молодой сайт по продаже мебели ( в основном шкафы и кухни). Хотелось бы начать раскручивать его в поисковой выдаче. Потому требуется нарастить ссылочную массу. Ссылка должна быть максимально естественной ( ...Завершен7 лет назад
- $10
Киев Наиболее эффективно настроить кампанию, добавить ключевые слова , гео, оптимизировать и улучшить. Нужен толковый человек, которые разбирается в этом. Обьявления уже сделаны. Бюджет на этот проэкт 150 грн Оплата ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Небольшой интернет-магазин ювелирных изделий myremeslo.com Платформа: Tilda + Ecwid Требуется SEO оптимизация сайта, как со стороны контента, так и технической (кодинг), добавление сайт-мапа и оптимизация в Яндекс Вебмастер и Google Search Console.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть небольшой сайт. Заказчик не может найти его в выдаче Яндекса и Гугла уже несколько дней. Нужно понять проблему и решить ееПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, необходимо продвижение интернет-магазина спортивной тематики. Главная задача и цель - вывести сайт на максимально-возможные позиции и увеличение количества заказов и продаж. Сейчас ежемесячно мы делаем примерно такие процедуры: 1. Пишем SEO ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт7 лет назад
собрать ядро, ниша, помощь в получении лицензии ФСБ России на криптографию (шифрование, СКЗИ) Кол-во объявлений 3: Лицензия ФСБ Криптография Лицензия ФСБ Шифрование Лицензия ФСБ СКЗИ В каждом объявлении минимум 500 ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад