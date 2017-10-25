Требуется составить семантическое ядро по тематике курсы про роды

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Закрыт9 заявок172 просмотра

Есть сайт, тематика беременность, роды курсы подготовки к родам.

Нужно:

1. Составить семантическое ядро;

2. Подобрать ключевые слова по тематике, ВЧ, СЧ и НЧ;

3. Составить 4000-5000 анкоров.

8 лет назад
guest_15089430607363
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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