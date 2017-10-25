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Анализ внешней среды и определение стратегии организации
ОРГАНИЗАЦИЯ НК РОСНЕФТЬ
Содержание работы
1. Анализ внешней среды:
Определение влияния на организацию нижеперечисленных факторов проводится в трехлетней ретроспективе:
Политика:
- взаимоотношения организации и органов власти различных уровней;
- изменения законодательства;
- государственное регулирование в отрасли;
- государственное регулирование конкуренции.
Вывод о влиянии наиболее значимых факторов
Экономика:
- влияние базовых макроэкономических показателей (ВВП, безработица, инфляция);
- влияние финансовой ситуации (динамика процентных ставок и курсов валют, экспорта, импорта, уровней накопления и потребления);
- влияние инвестиционных показателей (инвестиции в отрасль и экономику в целом, государственная поддержка инвестирования);
- налоговое регулирование и иные меры экономического регулирования экономики и отрасли.
Вывод о влиянии наиболее значимых факторов
Социум:
- изменения в стиле и уровне жизни;
-демографические изменения.
Вывод о влиянии наиболее значимых факторов
Технологии:
-тенденции НИОКР;
- новые продукты;
- государственная политика в области НИОКР в отрасли.
Вывод о влиянии наиболее значимых факторов
Угроза появления продуктов-заменителей:
- наличие продуктов-заменителей;
- лояльность потребителей;
- издержки переключения.
Вывод о влиянии наиболее значимых факторов
Угроза появления новых игроков
- привлекательность рынка по показателю рентабельности;
- наличие барьеров входа (лицензии, патенты, авторские права, экономические, структурные и т. д.);
- стоимость создания бренда;
- реакция правительства и/или других регуляторов рынка.
Вывод о влиянии наиболее значимых факторов
Рыночная власть поставщиков
- степень дифференциации сырья и исходных материалов;
- наличие заменителей поставщиков;
- сравнение концентрации поставщиков и концентрации компании;
- угроза прямой интеграции поставщиков.
Вывод о влиянии наиболее значимых факторов
Рыночная власть потребителей
- концентрация потребителей к уровню концентрации компании;
- степень зависимости от существующих каналов дистрибуции;
- возможность обратной интеграции потребителей;
- доступность существующих продуктов-заменителей и ценовая чувствительность потребителей;
- отличительные преимущества продуктов компании (уникальность).
Вывод о влиянии наиболее значимых факторов
Уровень конкурентной борьбы
- количество конкурентов;
- тип конкуренции;
- критерии насыщения рынка;
- отличительные черты конкурентов.
Вывод о влиянии наиболее значимых факторов
2. Определение конкурентной стратегии организации:
- выявить базовые конкурентные преимущества организации;
- оценить их адекватность вызовам внешней среды;
- определить тип используемой конкурентной стратегии.
Требования к оформлению и размерам работы:
14 кегль; 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, максимальный объем работы – 15 стр., обязательно наличие ссылок на источники данных.
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