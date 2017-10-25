Анализ внешней среды и определение стратегии организации

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Закрыт2 заявки163 просмотра

ОРГАНИЗАЦИЯ НК РОСНЕФТЬ 

Содержание работы 

1. Анализ внешней среды: 

Определение влияния на организацию нижеперечисленных факторов проводится в трехлетней ретроспективе: 

Политика: 

- взаимоотношения организации и органов власти различных уровней; 

- изменения законодательства; 

- государственное регулирование в отрасли; 

- государственное регулирование конкуренции. 

Вывод о влиянии наиболее значимых факторов 

Экономика: 

- влияние базовых макроэкономических показателей (ВВП, безработица, инфляция); 

- влияние финансовой ситуации (динамика процентных ставок и курсов валют, экспорта, импорта, уровней накопления и потребления); 

- влияние инвестиционных показателей (инвестиции в отрасль и экономику в целом, государственная поддержка инвестирования); 

- налоговое регулирование и иные меры экономического регулирования экономики и отрасли. 

Вывод о влиянии наиболее значимых факторов 

Социум: 

- изменения в стиле и уровне жизни; 

-демографические изменения. 

Вывод о влиянии наиболее значимых факторов 

Технологии: 

-тенденции НИОКР; 

- новые продукты; 

- государственная политика в области НИОКР в отрасли. 

Вывод о влиянии наиболее значимых факторов 

Угроза появления продуктов-заменителей: 

- наличие продуктов-заменителей; 

- лояльность потребителей; 

- издержки переключения. 

Вывод о влиянии наиболее значимых факторов 

Угроза появления новых игроков 

- привлекательность рынка по показателю рентабельности; 

- наличие барьеров входа (лицензии, патенты, авторские права, экономические, структурные и т. д.); 

- стоимость создания бренда; 

- реакция правительства и/или других регуляторов рынка. 

Вывод о влиянии наиболее значимых факторов 

Рыночная власть поставщиков 

- степень дифференциации сырья и исходных материалов; 

- наличие заменителей поставщиков; 

- сравнение концентрации поставщиков и концентрации компании; 

- угроза прямой интеграции поставщиков. 

Вывод о влиянии наиболее значимых факторов 

Рыночная власть потребителей 

- концентрация потребителей к уровню концентрации компании; 

- степень зависимости от существующих каналов дистрибуции; 

- возможность обратной интеграции потребителей; 

- доступность существующих продуктов-заменителей и ценовая чувствительность потребителей; 

- отличительные преимущества продуктов компании (уникальность). 

Вывод о влиянии наиболее значимых факторов 

Уровень конкурентной борьбы 

- количество конкурентов; 

- тип конкуренции; 

- критерии насыщения рынка; 

- отличительные черты конкурентов. 

Вывод о влиянии наиболее значимых факторов 

2. Определение конкурентной стратегии организации: 

- выявить базовые конкурентные преимущества организации; 

- оценить их адекватность вызовам внешней среды; 

- определить тип используемой конкурентной стратегии. 

Требования к оформлению и размерам работы: 

14 кегль; 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, максимальный объем работы – 15 стр., обязательно наличие ссылок на источники данных.

8 лет назад
mihailov0012
Николай 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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