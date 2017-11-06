Продвижение сайта по региону

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен15 заявок234 просмотра

Доброго времени.

Требуется продвижение услуг по строительной экспертизе и обследованию зданий в Екатеринбурге.

Сайт не требует внутренней оптимизации и технической доработки. Если такое и потребуется, есть специалист кто сделает по вашему ТЗ.

СЯ собрано, распределено.

http://expert-as.ru/

Предложите стоимость и сроки.

8 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

medvedevseo
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
3 дня
Задачи, в рамках договоренностей, выполнены в полном объеме. Предметный подход к мелочам, терпеливость в объяснении процессов, все на простом и доступном языке. Результаты достигнуты. Рекомендую Дмитрия как ответственного исполнителя и профессионала своего дела.
Хороший заказчик которому можно доверять!

Заявки фрилансеров

medvedevseo
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад