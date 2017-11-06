Продвижение сайта по региону

Доброго времени.

Требуется продвижение услуг по строительной экспертизе и обследованию зданий в Екатеринбурге.

Сайт не требует внутренней оптимизации и технической доработки. Если такое и потребуется, есть специалист кто сделает по вашему ТЗ.

СЯ собрано, распределено.

http://expert-as.ru/

Предложите стоимость и сроки.