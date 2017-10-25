Поднять в топ-3 сайт интернет-магазина по 3 товарам

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Закрыт8 заявок163 просмотра

Сайт regmeh.ru по каким-то запросам (например, купить меховую опушку) уже находится в топ-10, но всё больше опускается вниз. Бюджет минимальный. Нужно поднять в топ-3 по товару соболь, шкурки соболя; меховая опушка; шкурки чёрного песца

8 лет назад
alla_fed
Алла 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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