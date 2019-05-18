Нужен анализ двух сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок232 просмотра

Есть два сайта которые готовы продвигать.

Оба сайта в регионе СПб.

Оба одной тематики - наружная реклама, полиграфия.

Один работает - заказы идут ( нужно расширение присутствия по ключам)

Второй запускался через год после первого (контакты на сайтах и контент разный, уникальный)

Но второй стоит без посетителей - вообще.

Нужен анализ, и предложение по развитию.

Пациентов выдам в личке.

8 лет назад
vinegar
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$250
5 дней
Все ок. Спасибо.
все ок! благодарю!

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад