Нужен анализ двух сайтов.

Есть два сайта которые готовы продвигать.

Оба сайта в регионе СПб.

Оба одной тематики - наружная реклама, полиграфия.

Один работает - заказы идут ( нужно расширение присутствия по ключам)

Второй запускался через год после первого (контакты на сайтах и контент разный, уникальный)

Но второй стоит без посетителей - вообще.

Нужен анализ, и предложение по развитию.

Пациентов выдам в личке.