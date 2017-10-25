Разработка Семантическое ядро сайта для SEO.Качественное. Сайт - стрип Бар. Сейчас у сайта 20 основных страниц. Сделать это планирую для максимально эффективного продвижения сайта в органической выдаче поиска. С разбивкой по НЧ, СЧ, ВЧ ...
SEO для Google
Здравствуйте!
Нужно заняться продвижением сайта https://goo.gl/JBYzMs в Google.
Частичная оптимизация уже сделана, но результаты пока не устраивают.
Прошу сразу называть ежемесячную стоимость работы и рекомендуемый бюджет.
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