SEO для Google

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Закрыт15 заявок232 просмотра

Здравствуйте!

Нужно заняться продвижением сайта https://goo.gl/JBYzMs в Google.

Частичная оптимизация уже сделана, но результаты пока не устраивают.

Прошу сразу называть ежемесячную стоимость работы и рекомендуемый бюджет.

8 лет назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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