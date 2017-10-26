На сайт по продаже фильтров для воды нужна ссылочная масса. Ссылка должна быть максимально естественной ( без всяких там анкоров или сеошного околосссылочного текста). То есть так как будто человек просто кинул ссылку в какой-то теме, типа вот ...
SEO продвижение сайта, ежемесячный отчет
SEO продвижение сайта, ежемесячное. Для 1 и 4х сайтов. Тема - стриптиз клуб. Google, yandex.
- СЯ и рекомендации для добавления новых страниц
- Аудит контента + рекомендации
- заказ нового контента
- SEO оптимизация
- Формирование Мета тегов- красивый ежемесячный отчет о результатах и проделанной работе, статусе поисковых фраз в поисковикеукажите:
- пример вашего СЯ- пример ежемесячного отчета по SEO поддержке (не единаразовый SEO аудит, а ежемесячный к примеру как изменились позиции и другие качественные факторы и тд)
- список работ которые вы предложите по SEO поддержке (Активное SEO продвижение).
-примерная цена за активную SEO раскрутку в месяц. за 1 сайт и 4 сайта.
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