SEO продвижение сайта, ежемесячный отчет

SEO продвижение сайта, ежемесячное. Для 1 и 4х сайтов. Тема - стриптиз клуб. Google, yandex.

- СЯ и рекомендации для добавления новых страниц

- Аудит контента + рекомендации

- заказ нового контента

- SEO оптимизация

- Формирование Мета тегов- красивый ежемесячный отчет о результатах и проделанной работе, статусе поисковых фраз в поисковикеукажите:

- пример вашего СЯ- пример ежемесячного отчета по SEO поддержке (не единаразовый SEO аудит, а ежемесячный к примеру как изменились позиции и другие качественные факторы и тд)

- список работ которые вы предложите по SEO поддержке (Активное SEO продвижение).

-примерная цена за активную SEO раскрутку в месяц. за 1 сайт и 4 сайта.