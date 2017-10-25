Требуются естественные ссылки на сайт

На сайт по продаже фильтров для воды нужна ссылочная масса. Ссылка должна быть максимально естественной ( без всяких там анкоров или сеошного околосссылочного текста). То есть так как будто человек просто кинул ссылку в какой-то теме, типа вот посмотрите тут. Допускается сленг, ошибки, допускается также небольшой негатив в посте (типа качество и цена хорошее, но вот доставили не вовремя) В общем, не должно быть видно что это реклама.

Нельзя размещать ссылки:

1. Сервисы вопросов и ответов типа ответы маил

2. Сайты отзовики (zoon, yell и тд)

3. Каталоги сайтов

4. Карты ( яндекс, гугл, 2гис и тд)

Можно:

1. Форумы (только живые и посещаемые). Некротопы не поднимать

2. Раскрученные тематические группы связанные с ремонтом квартир или здоровым образом жизни в социалках

Внимание:

1. Если есть жирный ресурс, но там нет подходящей темы, то тему можно создать с вопросом, и через какоето время с другого акаунта в ней ответить (За это готовы платить дороже)

2. Также возможно без ссылки – просто упоминание названия компании (такие посты удаляют реже – но стоить они будут чуть дешевле)

Оплата по факту за посты которые провисели более недели.

Предлагайте ваши цены:

1. Цена за пост со ссылкой в существующей теме на форуме

2. Цена за пост без ссылки в существующей теме на форуме

3. Цена со создание темы если ее нет, на жирном ресурсе

4. Пост в социалке в тематической группе Также если у вас есть другие предложения по наращиванию ествественных ссылок –то с удовольствием с вами обсудим.