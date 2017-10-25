Сайт regmeh.ru по каким-то запросам (например, купить меховую опушку) уже находится в топ-10, но всё больше опускается вниз. Бюджет минимальный. Нужно поднять в топ-3 по товару соболь, шкурки соболя; меховая опушка; шкурки чёрного песца
Требуются естественные ссылки на сайт
На сайт по продаже фильтров для воды нужна ссылочная масса. Ссылка должна быть максимально естественной ( без всяких там анкоров или сеошного околосссылочного текста). То есть так как будто человек просто кинул ссылку в какой-то теме, типа вот посмотрите тут. Допускается сленг, ошибки, допускается также небольшой негатив в посте (типа качество и цена хорошее, но вот доставили не вовремя) В общем, не должно быть видно что это реклама.
Нельзя размещать ссылки:
1. Сервисы вопросов и ответов типа ответы маил
2. Сайты отзовики (zoon, yell и тд)
3. Каталоги сайтов
4. Карты ( яндекс, гугл, 2гис и тд)
Можно:
1. Форумы (только живые и посещаемые). Некротопы не поднимать
2. Раскрученные тематические группы связанные с ремонтом квартир или здоровым образом жизни в социалках
Внимание:
1. Если есть жирный ресурс, но там нет подходящей темы, то тему можно создать с вопросом, и через какоето время с другого акаунта в ней ответить (За это готовы платить дороже)
2. Также возможно без ссылки – просто упоминание названия компании (такие посты удаляют реже – но стоить они будут чуть дешевле)
Оплата по факту за посты которые провисели более недели.
Предлагайте ваши цены:
1. Цена за пост со ссылкой в существующей теме на форуме
2. Цена за пост без ссылки в существующей теме на форуме
3. Цена со создание темы если ее нет, на жирном ресурсе
4. Пост в социалке в тематической группе Также если у вас есть другие предложения по наращиванию ествественных ссылок –то с удовольствием с вами обсудим.
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