Корректировка чпу, тайтлов и мета в каталоге сайта

Необходимо выполнить корректировку чпу, тайтлов, заголовков Н1 и мета в каталоге сайта.

Все делаем в екселе (файл присоединил, прежде чем писать вопросы пожалуйста ознакомьтесь с файлом).

Все что корректируем необходимо будет в таблице пометить цветом (пометить ячейки цветом).

Затем ексель нужно будет залить на сайт.

Сайт на Мегагрупп.

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Кассетные сплит системы и кондиционеры, блоки кассетных кондиционеров продажа в Санкт-Петербурге

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Компания Климатис предлагает купить недорого кассетные сплит системы и кондиционеры в Санкт-Петербурге. Все позиции в наличии. Работает доставка.