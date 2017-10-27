Доброго времени суток! Необходимо собрать семантическое ядро для сайта медицинской тематики. Рассмотрю Ваши предложения, сроки исполнения. Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Корректировка чпу, тайтлов и мета в каталоге сайта
Необходимо выполнить корректировку чпу, тайтлов, заголовков Н1 и мета в каталоге сайта.
Все делаем в екселе (файл присоединил, прежде чем писать вопросы пожалуйста ознакомьтесь с файлом).
Все что корректируем необходимо будет в таблице пометить цветом (пометить ячейки цветом).
Затем ексель нужно будет залить на сайт.
Сайт на Мегагрупп.
Title
Кассетные сплит системы и кондиционеры, блоки кассетных кондиционеров продажа в Санкт-Петербурге
Description
Компания Климатис предлагает купить недорого кассетные сплит системы и кондиционеры в Санкт-Петербурге. Все позиции в наличии. Работает доставка.
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