Требуется составить метатеги для сайта http://lamorehome.ru/ И написать тз на тексты. Надеюсь на длительное сотрудничество.
Готовые лиды
Здравствуйте, я занимаюс ремонтном квартир в москве, нужно закази ( лиди)
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