Тут можно сказать одним словом СПЕЦ с большой буквы.Всё быстро, чётко, грамотно.Разобрался в чужом коде и поправил ошибку за час.До него, это же задание смотрело человек 8 как минимум, не смогли найти в чём причина. Рекомендую данного мастера своего дела и буду еще не раз обращаться к нему.