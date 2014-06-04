Есть дизайн в PSD формате Требуется сверстать адаптивный шаблон. Предлагайте сумму
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется логотип для сайта Предлагаем цену Рисуем набросок(наброски) Оплата ОтрисовкаЛоготипы и Знаки7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Редизайн сайта PSD главная и 3 внутр. страницы сайт http://taxibrand.ru прорисовка логотипа,добавление элемента онлайн оплаты,добавление слайдера типа http://www.ae5000.ru главную сделать компактнееДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Дизайн сайта PSD главная и 3 внутряка сайт http://taxibrand.ru прорисовка логотипа,добавление элемента онлайн оплаты,добавление слайдера типа http://www.ae5000.ru главную сделать компактнееДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт такси. Верстка с нуля bootstrap 3.0 адаптивный дизайн на основе http://taxibrand.ru Можно свой (оставить логотип и телефоны) , главная + (форма заказа ( пример http://taxibrand.ru/online/zakaz.php), личный кабинет, оплата на сайте, админ панель, партнёрка) ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно привязать к проекту смс авторизацию + отправка СМС сообщения Проект http://taxibrand.ru/online/zakaz.php Скайп Taxi "Brand" Высылаю скрипт и всё что нужно для работы ,выполняете , показываете что все работает, после этого оплата и высылаете его обратно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад