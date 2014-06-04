twts

Игорь twts

 
47 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Dimsby
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка из PSD адаптивного шаблона
Надежный и ответственный заказчик, самые положительные впечатления от сотрудничества.
Всё сделано быстро и качественно.Отличная работа. Очень быстро понял задачи. Сделал раньше срока. Проявил инициативу при выполнении работы. Буду еще сотрудничать и Вам рекомендую.
Ответный отзыв
batsjn
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Правка кода PHP
Отличный заказчик. Оплата вовремя
Тут можно сказать одним словом СПЕЦ с большой буквы.Всё быстро, чётко, грамотно.Разобрался в чужом коде и поправил ошибку за час.До него, это же задание смотрело человек 8 как минимум, не смогли найти в чём причина. Рекомендую данного мастера своего дела и буду еще не раз обращаться к нему.
Ответный отзыв
jehy
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 отзывов
$25
10 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта
Всё прошло успешно. Спасибо за сотрудничество!
Всё очень быстро. Без ТЗ объяснил что мне нужно,сделал качественно и в срок.Рекомендую.
Ответный отзыв