Разработка или доработка алгоритма составления расписаний на GO GOLANG

Требуется доработать или разработать программу с web интерфейсом на GOLANG GO. Алгоритм должен автоматически составлять расписание игр между детскими футбольными командами. Исходные и тестовые данные имеются, все условия изложил в описании задачи. Алгоритм- можно любой вариант - на таблицах с использованием структур данных, рекурсий, графов (в принципе возможный алгоритм я описал в документе но можно и любой другой). Разработка на GO (GOLANG). Объем работы не большой. Стоимость - ориентируемся на $250. оплата по факту успешного тестирования алгоритма. Описание задачи и условий тут: http://bit.ly/3WJKFor

Уже есть исходный код и он работает но требуется доработка и оптимизация под конкретные условия, тк сейчас ищет слишком долго в некоторых случаях. Готов обсуждать. Все расскажу и покажу, потестируем и пройдемся по имеющемуся алгоритму. Код предоставлю