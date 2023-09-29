Срочное программирование фронта на React или Vue

$40
Веб-программированиеЗавершен1 заявка1 просмотр
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Верстка на React страницы логина и главной страницы кабинета.

Есть готовая верстка(правда обычная, не заточенная изначально не под react или vue): https://bit.ly/46sSaEU

И готовое API: https://bit.ly/46aAONk

React
3 месяца назад
4natic
Антон 
36 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
webtramp
Антон 
35 летПольша
год в сервисе
Был
23 дня назад
3 месяца назад
$40
1 день
UAHUSDT
Все было сделано быстро и с вниманием к деталям. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо, с вами приятно иметь дело. Рад, что был полезен.
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