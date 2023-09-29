Донастройка в Гугл эдс

Техническое задание по сайту: 1. Настроить регистрацию на сайте через социальную сеть VK и почту (она уже есть, но она не работает) 2. Проверить код всех плагинов на наличие вирусов, утечек информации и перехвата платежей. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно донастроить гугл эдс.
ГА4 есть - нужно экспортировать цель purchase (оформление заказа) , так же проверить отслеживание конверсии чтобы работало на покупку.
Сайт у нас на вордпресс, нужно тег гугл эдс вставить в плагине. В личных сообщениях подскажу.
Делов на 15 минут :)))
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