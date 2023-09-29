Донастройка в Гугл эдс

Здравствуйте, нужно донастроить гугл эдс.

ГА4 есть - нужно экспортировать цель purchase (оформление заказа) , так же проверить отслеживание конверсии чтобы работало на покупку.

Сайт у нас на вордпресс, нужно тег гугл эдс вставить в плагине. В личных сообщениях подскажу.

Делов на 15 минут :)))