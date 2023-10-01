Разработка парсера

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок114 просмотров
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Требуется написать парсер чтобы пропарсит следующий тип URL, https://vidsrc.to/embed/movie/{id}

Пример - https://vidsrc.to/embed/movie/931102

Из него я хочу получить url адреса iframe-a второго варианта "Filemoon",

в пример он https://filemoon.sx/e/sf43c1j9lfyt?t=4xnZDPIlAVEAyw%3D%3D&ads=0&src=vidsrc&autostart=true

В этом видео показываю, что такое второй вариант- https://skr.sh/vM0KiA0OG05

3 месяца назад
zakazlancer
Иванов 
28 летНидерланды
6 месяцев в сервисе
Был
20 часов назад