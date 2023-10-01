Разработка парсера

Добрый день. Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать парсер чтобы пропарсит следующий тип URL, https://vidsrc.to/embed/movie/{id}
Пример - https://vidsrc.to/embed/movie/931102
Из него я хочу получить url адреса iframe-a второго варианта "Filemoon",
в пример он https://filemoon.sx/e/sf43c1j9lfyt?t=4xnZDPIlAVEAyw%3D%3D&ads=0&src=vidsrc&autostart=true
В этом видео показываю, что такое второй вариант- https://skr.sh/vM0KiA0OG05
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