Нужно устранить долгую загрузку главной страницы на Joomla 3хххх.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки131 просмотр
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Нужен специалист по Joomле

Нужно устранить долгую загрузку главной страницы на Joomla 3хххх.

Решить проблему с долгим пропаданием форм после загрузки.

Подробнее в лс.

Joomla
3 месяца назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад