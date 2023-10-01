Разработать токен TRC20/BEP20/ERC20

Необходимо создать токен, который похож на Tether, в любой сети.

Из функционала необходим только перевод по одному или нескольких кошельках Trust Wallet/Metamusk/Binance и слияние с общим балансом. Важно чтобы переводы были без прописания контракта.

Желателен опыт разработки подобных токенов.