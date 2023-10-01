Разработать токен TRC20/BEP20/ERC20

$3000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок37 просмотров
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Необходимо создать токен, который похож на Tether, в любой сети.

Из функционала необходим только перевод по одному или нескольких кошельках Trust Wallet/Metamusk/Binance и слияние с общим балансом. Важно чтобы переводы были без прописания контракта.

Желателен опыт разработки подобных токенов.

3 месяца назад
brickreddit
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад