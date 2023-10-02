Добрый день. Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...
Сравнить скорость определения цвета последних пикселей на фото на PHP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сравнить производительность и скорость определения цвета последних пикселей на фотографии при использовании разных библиотек в PHP. (GD Library, Imagick, ColorThief ) .Нужно определять цвет квадрата 5 на 5 пикселей
Разработать скрипты для каждой библиотеки, которые будут извлекать цвет, можете использовать chatgpt цвет квадрата 5 на 5 пикселей
Измерить время выполнения каждого скрипта для каждой библиотеки на тестовых изображениях разных размеров.
Попробовать асинхронно обрабатывать изображения и сравнить результат.
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