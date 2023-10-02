Сравнить скорость определения цвета последних пикселей на фото на PHP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Сравнить производительность и скорость определения цвета последних пикселей на фотографии при использовании разных библиотек в PHP. (GD Library, Imagick, ColorThief  ) .Нужно определять цвет квадрата 5 на 5 пикселей

  • Разработать скрипты для каждой библиотеки, которые будут извлекать цвет,  можете использовать chatgpt  цвет квадрата 5 на 5 пикселей

  • Измерить время выполнения каждого скрипта для каждой библиотеки на тестовых изображениях разных размеров.

  • Попробовать асинхронно обрабатывать изображения   и сравнить результат. 

  • Найти самый быстрый способ

PHP
3 месяца назад
AlexAntonenko
63 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад