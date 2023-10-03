Создать расширение

Есть бизнес-процесс где сотрудники отправляют файл сметы в формате .xsls (эксель) на согласование руководителю. Если он подтверждает, то им обратно в таймлайне карточки Сделки и в уведомлении приходит .pdf файл с подписью, печатью, датой и ...