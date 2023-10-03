Создать расширение

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Требуется реализовать VS Code расширение для анализа набора текста (т.е. кода), которые затем будут использованы для отображения статистики и тренировки слабых мест. Создать минимальный proof of concept. Подробнее при обсуждение.

3 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад