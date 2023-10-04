Написать плагин для wordpress

Есть мультиязычный сайт с таймером и будильником на wordpress, нужно написать плагин для генерации страниц под каждое время, установленное в таймере или в будильнике с изменяемым контентом и мета описаниями под это время (изменяются только цифры). Нужно иметь возможность редактировать структуру сгенерированных урл. Это решение должно быть универсальным для использования на разных сайтах.