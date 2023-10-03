Требуется реализовать сэндвич бот, он на вход принимал данные о цепочке.

Дальше нужно упаковывать эту череду транзакций в одну транзакцию в блокчейне и совершать ее. Так же иметься софт, он выдает готовые цепочки транзакций (купить-продать). ? Будет к примеру две операции, покупка нфт. И продажа нфт – должны быть в одной транзакции в блокчейне. Это критически важный момент.

Подробнее при обсуждении.