Требуется реализовать сэндвич бот,

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки78 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется реализовать сэндвич бот, он на вход принимал данные о цепочке.
Дальше нужно упаковывать эту череду транзакций в одну транзакцию в блокчейне и совершать ее.  Так же иметься софт, он выдает готовые цепочки транзакций (купить-продать). ? Будет к примеру две операции, покупка нфт. И продажа нфт – должны быть в одной транзакции в блокчейне. Это критически важный момент.
Подробнее при обсуждении.

3 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад