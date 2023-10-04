Нужен макрос/программа по аналитике продаж

Нужно сделать аналитику продаж интернет магазина используя загружаемый файл с данными.

Можно сделать например с помощью макроса в гугл таблицах. (Можно и другой сервис, но важно чтобы это было на облачном сервисе а не с помощью экселя на конкретном ноутбуке.)



Сделаю акцент на том, что хоть уже описание составлено по каждой ячейке откуда берутся и как формируются те или иные данные, но хочу, чтобы исполнитель полностью погрузился в составляемый отчет. Просто сделать по ТЗ недостаточно - я хочу получить обратную связь от специалиста, который увидит, что в этом отчёте можно улучшить (как технически так и визуально) и где есть какие ошибки и неточности.



Нам надо будет созваниваться и обсуждать составляемый отчёт.

В видео - базово ввожу в курс дела, что именно мне надо, обязательно посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=5wsa0rUKG5Q

Также, прикрепляю ссылку на «шаблон» всех этих листов для ознакомления (сразу скажу, просто просмотрев листы без моих комментариев скорее всего ничего понятно не будет, но по каждому листу/блоку у меня составлена ТЗ с видео и текстом, в котором всё рассказано) - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wD-YQIpC0j0V5Hb_jiQ83dPph6Aaey5HObx8RJtMDWE/edit?usp=sharing

И прикрепляю ссылку на пример загружаемый файл (данные из этого файла программа будет анализировать, считать и формировать итоговый отчёт) - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CHIqoTppOnOnZacheEw1cQnhWxXV94wD/edit?usp=sharing&ouid=100883994407187062439&rtpof=true&sd=true

Ищу исполнителя, у кого есть опыт в решении подобной задачи.