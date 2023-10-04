Перенос материалов laravel на wordpress

$250
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ТЗ перенос материалов laravel на wordpress

Переносим с Ларавел. https://koloro.ua/  на сайте есть 2 языка. некоторые страницы не переведены на укр. 

переносим суда  https://www.koloro.com.ua/ wordpress + elementor pro

Переносим:

Настраиваем адрес URL - чтобы совпадал, либо был редерикт. 



Важно перенести 2 языка: русский и украинский. и предусмотреть возмодность 3-го языка. Вывести значек языка в шапку RU / EN / UA

На Вордпресе для мультиязычности будет установлен WPML pro


Перенос любым известным и удобным вам способом. Либо WP ALL Import, либо что угодно https://youtu.be/-Dx49I_TSyg?si=A2OS6YafjLpuGlVN 

Перенести контент со старого сайта на новые. 

Переносим материалы Блог. и материалы Услуги. 

Нужно настроить отображение URL на новом сайте, совпадало как на старом. 

Помимо обычной информации (автор, дата, категория, тайтл, дискрипшн, текст с сылками и картинками с альтами и т.д.) необходимо подтянуть на новом сайте:

  • количество просмотров 

  • всего проголосовало

  • рейтинг Звезды для каждого материала блог (количество голосов)   

Также просьба настроить отображение URL - что бы совпадало с сайтом, с которого переносим. Либо новую логичную структуру, но чтобы сайт 301 редирект учел


Наш сайт от куда переносим  https://kreonit.com/ wordpress.  Доступы дам созвона. 

переносим суда https://www.klona.club/  (вордпресс + элементор pro)  

На сайте один язык Блога (45 шт) https://kreonit.com/game-development-blog/ 

и услуг (20) https://kreonit.com/our-services/ 

Это уловно тестовое задание. Есть уще 2 пары сайтов, где нужно сделать аналогичный перенос со звездами. 

просьба добавить меня в телеграм @kolorogroup


Вставляем в рубрики которые уже созданы на сайте. (рубрики я могу выбрать сам руками, главное чтобы переадресация сохранилась  yoast)  

  1. Настроить отображение просмотров

  2. Настроить отображение звезд (в материале блог Вывести в шаблон страницы) сохранить текущую оценку за счет переноса информации о количестве голосов и балы. 

  3. Настроить URL  - чтобы совпадал с сайтом донором (взможно при переносе), либо чтобы сохранилась переадресация yoast для повторного индексирования

Что переносится:

  • автор,

  •  дата, 

  • категория, 

  • тайтл, 

  • дискрипшн, 

  • текст с сылками и выделениями

  • картинками с альтами

Шрифты используем новые (поумолчанию на новом сайте). старые не переносим.  

Что важно,

  1. Переносим только текст и картинки. Никаких скриптов, стилей и т.п. 

  2. Скорость работы сайта не должна уменьшиться

  3. Буду признателен за обстоятельность в делах и советы. 

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Бюжэт проекта 800 грн. 

Срок до 2-х недель

WordPressLaravel
3 месяца назад
KAPKAN10
Игорь 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад