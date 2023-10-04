Здраствуйте.Есть проект,написанный на vue nuxt vite.При продакшн сборке все файлы миницифируются.Но на выходе необходимы не минифицированные и отформатированные файлы. Если сделать автоформатирование через редактор после билд сборки и залить на хост,то происходит дубль страницы(страница ...
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ТЗ перенос материалов laravel на wordpress
Переносим с Ларавел. https://koloro.ua/ на сайте есть 2 языка. некоторые страницы не переведены на укр.
переносим суда https://www.koloro.com.ua/ wordpress + elementor pro
Переносим:
мытериалы Блога https://koloro.ua/blog.html
Материалы Услуг https://koloro.ua/services.html
Материалы портфолио: https://koloro.ua/portfolio.html (HTML верстка страниц, нужно вставить в элементоровкие станицы). Вопрос важный - получится созранить перевод через WPML?
Настраиваем адрес URL - чтобы совпадал, либо был редерикт.
Важно перенести 2 языка: русский и украинский. и предусмотреть возмодность 3-го языка. Вывести значек языка в шапку RU / EN / UA
На Вордпресе для мультиязычности будет установлен WPML pro
Перенос любым известным и удобным вам способом. Либо WP ALL Import, либо что угодно https://youtu.be/-Dx49I_TSyg?si=A2OS6YafjLpuGlVN
Перенести контент со старого сайта на новые.
Переносим материалы Блог. и материалы Услуги.
Нужно настроить отображение URL на новом сайте, совпадало как на старом.
Помимо обычной информации (автор, дата, категория, тайтл, дискрипшн, текст с сылками и картинками с альтами и т.д.) необходимо подтянуть на новом сайте:
количество просмотров
всего проголосовало
рейтинг Звезды для каждого материала блог (количество голосов)
Также просьба настроить отображение URL - что бы совпадало с сайтом, с которого переносим. Либо новую логичную структуру, но чтобы сайт 301 редирект учел
Наш сайт от куда переносим https://kreonit.com/ wordpress. Доступы дам созвона.
переносим суда https://www.klona.club/ (вордпресс + элементор pro)
На сайте один язык Блога (45 шт) https://kreonit.com/game-development-blog/
и услуг (20) https://kreonit.com/our-services/
Это уловно тестовое задание. Есть уще 2 пары сайтов, где нужно сделать аналогичный перенос со звездами.
просьба добавить меня в телеграм @kolorogroup
Вставляем в рубрики которые уже созданы на сайте. (рубрики я могу выбрать сам руками, главное чтобы переадресация сохранилась yoast)
Настроить отображение просмотров
Настроить отображение звезд (в материале блог Вывести в шаблон страницы) сохранить текущую оценку за счет переноса информации о количестве голосов и балы.
Настроить URL - чтобы совпадал с сайтом донором (взможно при переносе), либо чтобы сохранилась переадресация yoast для повторного индексирования
Что переносится:
автор,
дата,
категория,
тайтл,
дискрипшн,
текст с сылками и выделениями
картинками с альтами
Шрифты используем новые (поумолчанию на новом сайте). старые не переносим.
Что важно,
Переносим только текст и картинки. Никаких скриптов, стилей и т.п.
Скорость работы сайта не должна уменьшиться
Буду признателен за обстоятельность в делах и советы.
Бюжэт проекта 800 грн.
Срок до 2-х недель
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