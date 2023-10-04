Парсер WP

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок59 просмотров
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Необходимо реализовать парсер, для вордпрес.


Реализации граббера с двух доноров и сохранением MP3 на сервер в WordPress:
1 плагина в WordPress для реализации граббера с двух доноров и сохранением MP3 на сервер.
2 Создать новую директорию в папке wp-content/plugins/ и создать файл плагина с расширением .php.
3 Внутри файла плагина определю функцию-обработчик с именем my_grabber_cron_job(), которая будет вызываться при выполнении задачи по расписанию (cron job).
4 Внутри функции my_grabber_cron_job() создать соединение с базой данных WordPress и проверить наличие таблицы для хранения параметров граббера. Если таблицы нет, создать ее с помощью функции dbDelta и определю необходимые поля.
5 Использую функцию wp_schedule_event, чтобы настроить задачу по расписанию. Указать интервал выполнения задачи и имя функции-обработчика (my_grabber_cron_job()).
6 Внутри функции my_grabber_cron_job() выполнить следующие действия для каждого донора:
a. Использую функции, такие как wp_remote_get или file_get_contents, чтобы получить HTML-страницу с информацией о книгах и аудио с донора.
b. Разобрать полученные данные и сохранять необходимую информацию в базе данных, включая название книги, автора, описание и URL MP3 файла.
c. Использую функцию wp_upload_bits, чтобы сохранить MP3 файл на сервере WordPress и получить путь к сохраненному файлу.
1 При необходимости, добавить страницу настройки в административную панель WordPress, где пользователь сможет указать параметры граббера, такие как URL донора и путь для сохранения MP3 файлов.
2 Проверить и отладить плагин, убедившись, что задача по расписанию запускается и выполняется с заданной периодичностью. Можно также добавить логирование или отправку уведомлений по электронной почте для отслеживания успешности выполнения задачи.

Если есть другие идеи по реализации, можем обсудить в ЛС.

3 месяца назад
alexboiko1
Александр 
44 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад