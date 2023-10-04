Необходимо реализовать парсер, для вордпрес.





Реализации граббера с двух доноров и сохранением MP3 на сервер в WordPress:

1 плагина в WordPress для реализации граббера с двух доноров и сохранением MP3 на сервер.

2 Создать новую директорию в папке wp-content/plugins/ и создать файл плагина с расширением .php.

3 Внутри файла плагина определю функцию-обработчик с именем my_grabber_cron_job(), которая будет вызываться при выполнении задачи по расписанию (cron job).

4 Внутри функции my_grabber_cron_job() создать соединение с базой данных WordPress и проверить наличие таблицы для хранения параметров граббера. Если таблицы нет, создать ее с помощью функции dbDelta и определю необходимые поля.

5 Использую функцию wp_schedule_event, чтобы настроить задачу по расписанию. Указать интервал выполнения задачи и имя функции-обработчика (my_grabber_cron_job()).

6 Внутри функции my_grabber_cron_job() выполнить следующие действия для каждого донора:

a. Использую функции, такие как wp_remote_get или file_get_contents, чтобы получить HTML-страницу с информацией о книгах и аудио с донора.

b. Разобрать полученные данные и сохранять необходимую информацию в базе данных, включая название книги, автора, описание и URL MP3 файла.

c. Использую функцию wp_upload_bits, чтобы сохранить MP3 файл на сервере WordPress и получить путь к сохраненному файлу.

1 При необходимости, добавить страницу настройки в административную панель WordPress, где пользователь сможет указать параметры граббера, такие как URL донора и путь для сохранения MP3 файлов.

2 Проверить и отладить плагин, убедившись, что задача по расписанию запускается и выполняется с заданной периодичностью. Можно также добавить логирование или отправку уведомлений по электронной почте для отслеживания успешности выполнения задачи.



Если есть другие идеи по реализации, можем обсудить в ЛС.