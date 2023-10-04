Доработать сайт и посадить на WordPress

Сайт агентства по доверительному управлению недвижимостью, включает в себя 4 (1 начальная из 7 блоков (хедер и футер считаю за блоки, включает в себя вывод на внешний модуль), 2 дополнительная из 8 блоков и 2 по 3 блока (футер + хедер и внешний модуль)) страницы, включает внешние модули (Travelline), макет выполнен на базе Tilda. Есть голая верстка сайта без посадки на WP, необходимо доработать его и посадить на WP.



В файлах к заказу подробное ТЗ и макет.