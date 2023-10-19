Доработать сайт

$6
Веб-программированиеЗавершен4 заявки51 просмотр
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Нужно устаноивть сертификат безопасности и запустить сайт

3 месяца назад
Srho
30 летГреция
9 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 месяца назад
$6
1 день
RUB
Работал выполнена быстро и качествено.
Все хорошо, спасибо.