Переделать сайт с элементора на обычный редактор

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки74 просмотра
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На главной нужно оставить редактирование видео, блок иконок в 2 ряда 3 столбца, который нужно создать и контактов в футере и хедере. Все остальное перенести, как хтмл с элементора в редактор. Так же нужно сделать так, чтобы было удобно переводить страницу в wpml. Не забывайте и о фильтрах и каталоге. Сайт https://bringing.site/. прикрепил ТЗ для блока иконок

3 месяца назад
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
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