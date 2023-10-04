Переделать сайт с элементора на обычный редактор

На главной нужно оставить редактирование видео, блок иконок в 2 ряда 3 столбца, который нужно создать и контактов в футере и хедере. Все остальное перенести, как хтмл с элементора в редактор. Так же нужно сделать так, чтобы было удобно переводить страницу в wpml. Не забывайте и о фильтрах и каталоге. Сайт https://bringing.site/. прикрепил ТЗ для блока иконок