Переделать сайт на WP

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок53 просмотра
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Сайт на WP сделан через ELEMENTOR
Нужно убрать этот элементор и сделать через код
Сайт простой Главная пару блоков
Страница о нас
Страница контакты
Страница каталог
Пишите примерный бюджет

3 месяца назад
Pacan4ik94
Андрей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад