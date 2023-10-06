Переделать сайт на WP

Конечный результат: автоматический ответ на отзывы в карточке товара Wildberries с помощью чатаГПТ. С помощью официальных апи автоматически брать новые поступившие отзывы на вб, передавать их в чатгпт ( также через апи) получать ответ ...
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Сайт на WP сделан через ELEMENTOR
Нужно убрать этот элементор и сделать через код
Сайт простой Главная пару блоков
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