Нужно спарсить данные из определенных разделов. Сохранять текстовые данные в csv. Детальное ТЗ пришлю в личку после отклика
Создать очень простое приложение на Node/Express.js/PostgreSQL
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Нужно создать БД на PostgreSQL, в экспрессе написать функционал, выводящий продукт и альтернативу к нему, всё есть в json файле, более подробно расскажу при обсуждении.
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