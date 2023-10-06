Создать очень простое приложение на Node/Express.js/PostgreSQL

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок27 просмотров
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Нужно создать БД на PostgreSQL, в экспрессе написать функционал, выводящий продукт и альтернативу к нему, всё есть в json файле, более подробно расскажу при обсуждении.

PostgreSQL
3 месяца назад
menting84
Вика 
39 летКазахстан
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад