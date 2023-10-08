dilovar_ts

Диловар dilovar_ts

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Full-stack developer

"Привет! Я фрилансер, специализирующийся на создании сайтов любой сложности. Моя экспертиза включает разработку и доработку верстки, а также исправление багов. Я стараюсь создавать уникальные и функциональные веб-сайты, которые отражают индивидуальность каждого клиента. Моя цель - обеспечить высокое качество работы и удовлетворение потребностей клиентов. Давайте вместе создадим превосходный веб-проект

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