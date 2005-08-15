Всем Привет!
Я - Full Stack разработчик с более чем годом опыта в веб-разработке. Готов взяться за любой проект, будь то создание сайта с нуля, улучшение существующего веб-приложения или разработка индивидуальных решений под заказ.
Мои ключевые качества и навыки включают в себя:
Опыт разработки на стеке технологий HTML/CSS, JavaScript/TypeScript, React/Redux, Node.js, С#, ASP.NET Core, ASP.NET MVC.
Глубокое понимание принципов фронтенда и бекенда, что позволяет мне создавать комплексные и эффективные веб-приложения.
Умение работать в команде и коммуникационные навыки, что обеспечивает продуктивное взаимодействие с заказчиками и коллегами.
Стремление к самосовершенствованию и быстрому освоению новых технологий для достижения лучших результатов в каждом проекте.
Высокая ответственность и пунктуальность в сроках выполнения задач.
Я горжусь своим портфолио проектов и могу предоставить рекомендации от предыдущих заказчиков. Готов начать работу над вашим проектом и помочь воплотить ваши идеи в реальность. Давайте сделаем ваш проект успешным вместе!
Портфолио
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