Wp+wc

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки39 просмотров
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Выполнить проект по тз
с 3 страницы смотрите, парсинг выполняется другим исполнителем

https://docs.google.com/document/d/1nh-5zasyzESX6-1_JaVKuaF5D6aVwyCHoM1G3QHB67g/edit

3 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад