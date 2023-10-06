Переписать сайт

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок58 просмотров
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у меня есть сайт soxfive.com написан на nodejs. хотел его переписать под хостинг firestore

Видео с кратким объяснениям скину в тлг

3 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад