Бесконечный стрим на YouTube (VPS +ffmeg +bash-скрипт)

Привет, будущий исполнитель.

Есть задача: требуется создать админку для запуска бесконечных стримов на YouTube.

Сам скрипт описан во многих источниках и на гитхабе и на Хабре.

Например,

https://www.youtube.com/watch?v=7jWgyJgGKf8

https://itnan.ru/post.php?c=1&p=493352

https://qna.habr.com/q/397654

https://video.stackexchange.com/questions/32842/infinite-loop-rtmp-stream-using-ffmpeg-or-equivalent

https://ottverse.com/how-to-loop-videos-using-ffmpeg-step-by-step-tutorial/

https://video.stackexchange.com/questions/29445/live-stream-with-changeable-overlay

https://superuser.com/questions/1021958/make-ffmpeg-loop-video-indefinitely-while-streaming

Задача заключается в том, чтобы сделать его удобным для человека, запускающего скрипт. Как админ-панель управления сайтом. Только без дизайна.

Финальный продукт:

1. Сайт с авторизацией.

2. Админ-панель:

- Создание проекта (проект = канал, 1 канал = до 8 стримов);

- выбрать видео на сервере (как загружать?);

- есть поле для ввода ключа трансляции;

- кнопка старта/остановки (не пауза, а именно остановить стрим);

- удаление/добавление трансляции в проект (до 6 трансляций на один проект);

- возможность задать старт/остановку стрима по расписанию;

- создание нескольких проектов;

Дополнительно: Рекомендация с выбором сервера (рекомендации по цена/производительность) для реализации.