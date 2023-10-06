у меня есть сайт soxfive.com написан на nodejs. хотел его переписать под хостинг firestore Видео с кратким объяснениям скину в тлг
Бесконечный стрим на YouTube (VPS +ffmeg +bash-скрипт)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, будущий исполнитель.
Есть задача: требуется создать админку для запуска бесконечных стримов на YouTube.
Сам скрипт описан во многих источниках и на гитхабе и на Хабре.
Например,
https://www.youtube.com/watch?v=7jWgyJgGKf8
https://itnan.ru/post.php?c=1&p=493352
https://video.stackexchange.com/questions/32842/infinite-loop-rtmp-stream-using-ffmpeg-or-equivalent
https://ottverse.com/how-to-loop-videos-using-ffmpeg-step-by-step-tutorial/
https://video.stackexchange.com/questions/29445/live-stream-with-changeable-overlay
https://superuser.com/questions/1021958/make-ffmpeg-loop-video-indefinitely-while-streaming
Задача заключается в том, чтобы сделать его удобным для человека, запускающего скрипт. Как админ-панель управления сайтом. Только без дизайна.
Финальный продукт:
1. Сайт с авторизацией.
2. Админ-панель:
- Создание проекта (проект = канал, 1 канал = до 8 стримов);
- выбрать видео на сервере (как загружать?);
- есть поле для ввода ключа трансляции;
- кнопка старта/остановки (не пауза, а именно остановить стрим);
- удаление/добавление трансляции в проект (до 6 трансляций на один проект);
- возможность задать старт/остановку стрима по расписанию;
- создание нескольких проектов;
Дополнительно: Рекомендация с выбором сервера (рекомендации по цена/производительность) для реализации.
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