Требуется специалист, нужно помочь разобраться со скриптом
Написать счетчик кликов по кнопке + поле ввода (веб)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По стеку любые технологии, которые легко можно развернуть на стандартном хостинге. Требуется готовая веб страничка.
Написать счетчик для веб сайта, по приложенному макету https://www.figma.com/file/EU5fZXAcNBiLHIq9OBlTrh/
На странице будет три счетчика, под каждым счетчиком эмоджи, при клике на который добавляется единица к счетчику над ним.
Результат счетчиком могут хранится в файле или бд, последнее значение всегда должно быть видно на странице (считываться из бд или сайта).
Еще ниже располагается ячейка с эмоджи, при тапе на который выпадает список с др. эмоджи на выбор. Справа от них располагается поле для ввода текста и кнопка отправить. Введенный текст после клика на отправить, должен сохранятся в файл (по типу логов), на одну строчку одно сообщение + эмоджи, например:
1. ?. Это пример текста.
2. ?. Это длинный пример текста и описание
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