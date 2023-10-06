Написать счетчик кликов по кнопке + поле ввода (веб)

По стеку любые технологии, которые легко можно развернуть на стандартном хостинге. Требуется готовая веб страничка.

Написать счетчик для веб сайта, по приложенному макету https://www.figma.com/file/EU5fZXAcNBiLHIq9OBlTrh/

На странице будет три счетчика, под каждым счетчиком эмоджи, при клике на который добавляется единица к счетчику над ним.

Результат счетчиком могут хранится в файле или бд, последнее значение всегда должно быть видно на странице (считываться из бд или сайта).

Еще ниже располагается ячейка с эмоджи, при тапе на который выпадает список с др. эмоджи на выбор. Справа от них располагается поле для ввода текста и кнопка отправить. Введенный текст после клика на отправить, должен сохранятся в файл (по типу логов), на одну строчку одно сообщение + эмоджи, например:

1. ?. Это пример текста.

2. ?. Это длинный пример текста и описание