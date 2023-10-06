У меня есть готовая 3D модель футболки и есть фото разных футболок

В онлайн магазине при выборе футболки она должна появляться на 3D манекене(он тоже уже готов) в 3D формате

Делаем MVP онлайн магазина для тестирования самого проекта и оценки трекшена