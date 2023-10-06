3D

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки15 просмотров
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У меня есть готовая 3D модель футболки и есть фото разных футболок

В онлайн магазине при выборе футболки она должна появляться на 3D манекене(он тоже уже готов) в 3D формате

Делаем MVP онлайн магазина для тестирования самого проекта и оценки трекшена

3 месяца назад
guest_1696604695249
ОАЭ
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
DimaKapish
Дмитрий 
22 годаУкраина
год в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$18
1 день
UAH