Wordpress Posts на основі Chat GPT API

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки46 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібно зробити плагін, який буде вміти масово генерувати пости на основі Chat GPT API.

ТЗ з лінками на відео інструкції прикріпив файлом.

WordPress
3 месяца назад
glassdoor
Игорь 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям