Исправить работу сайта

Нужна помощь по обнаружению и исправлению причины по которой не идет запись в базу данных через сайт. То есть на сайте отправляется запрос на добавление данных, но запись не осуществляется. Раньше все работало нормально. Возможно проблема в том, что обновилась версия PHP или версия базы данных. Нужно пофиксить этот момент, что бы все работало нормально