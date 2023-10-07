Исправить работу сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок282 просмотра
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Нужна помощь по обнаружению и исправлению причины по которой не идет запись в базу данных через сайт. То есть на сайте отправляется запрос на добавление данных, но запись не осуществляется. Раньше все работало нормально. Возможно проблема в том, что обновилась версия PHP или версия базы данных. Нужно пофиксить этот момент, что бы все работало нормально

3 месяца назад
guest_1696678620327
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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