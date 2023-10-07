Исправить работу сайта

Есть готовый скрипт + связь с программистом Есть ТЗ под новый функционал и редизайн который нужно реализовать Нужны люди с опытом в данной нише Подробности кандидатам, оставляйте телеграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь по обнаружению и исправлению причины по которой не идет запись в базу данных через сайт. То есть на сайте отправляется запрос на добавление данных, но запись не осуществляется. Раньше все работало нормально. Возможно проблема в том, что обновилась версия PHP или версия базы данных. Нужно пофиксить этот момент, что бы все работало нормально
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