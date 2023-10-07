Написать код для отслеживания криптовалюты.

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок37 просмотров
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Нужно написать код, который будет мониторить резкий рост цен топ 200 криптовалют с биржи и отправлять эти данные в телеграмм канал.

3 месяца назад
guest_16966906231355
Индонезия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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