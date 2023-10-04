Здравствуйте. Нам нужен хороший Frontend разработчик, знакомый с Технологией: WPF, google material ui Фреймворк: EntityFramework, C# База: PostgreSQL Нужно будет работать в паре с бекендщиком. Оплата ...
Підключити банківський термінал до комп'ютера через Ethernet
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Потрібно допомогти вибрати модель банківського терміналу із тих моделей, які може встановити Приватбанк. Умова така, щоб цей термінал міг працювати через Ethernet з комп'ютером. При проведенні операції оплати програмне забезпечення повинно записувати на комп'ютері дані про дату та час оплати, суму оплати та RRN в файл. Структура файла обговорюється.
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